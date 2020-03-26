台灣高鐵昨日發出公文，宣布調薪因新冠肺炎暫緩。（讀者提供）

過個年，什麼都變了！台灣高鐵挾去年載客、營收雙創新高的好成績，原本宣布今年要大方加薪3.42％，不過受新冠肺炎衝擊，說好的調薪確定喊卡，昨日發出通告給全體員工，表示要等疫情緩解後再行評估，希望員工體諒並共體時艱。

台灣高鐵去年因運量提升，每日旅運人次已達18.3萬人次，口袋滿滿，不只年終獎金是個人基本薪資2個月，再加1萬2千元，羨煞各界，還率先通過調薪案，整體調薪幅度達3.42％，其中一線人員調幅更可達5.1％，並自今年1月1日生效。

不過一場新冠肺炎，讓調薪計畫變調。高鐵表示，疫情蔓延世界各國造成空前衝擊，交通運輸及觀光旅遊產業首當其衝，高鐵也身處暴風圈中，不僅營收遠低於預期，也正積極推動節流及減班措施，並力爭政府紓困，以減緩疫情對財務衝擊。

高鐵解釋，去年10月宣布調薪時，無法預料疫情日趨嚴重，加上政府禁止非我國籍人士入境等措施，造成營收大幅下滑，始料未及，在評估未來整體經濟情勢，目前尚無調薪的空間與條件，要待「疫情趨緩、營收回穩」後再行評估辦理。

高鐵也向員工喊話，面對大疫當前，為兼顧永續經營及其他利害關係人，必須採取不得不的應變措施，還請各位員工體諒並共體時艱。

(中時 )