國民黨青年團總團長田方倫今天接受媒體專訪時，坦言國民黨在經營新媒體的不足，並認為這與過往國民黨內習慣「由上而下」下達命令有關，因此建議未來應該轉化成「由下而上」的感受第一線需求，針對問題給答案，更主張國民黨未來預算必須把社群經營、媒體宣傳放第一優先。

田方倫與民眾黨國家治理學院公共事務長吳怡萱今天受邀至「羅友志嗆新聞」節目分享見解，針對青年經營，吳怡萱表示民眾黨45歲以下黨員佔8到9成，田方倫則坦言國民黨40歲以下黨員僅3.29％ ，而20志29歲黨員更只有0.92％，他相信國民黨內的長輩很熱愛黨，可是他們常覺得年輕人準備還不夠、沒有相關經驗。吳怡萱則說，民眾黨風氣不同，年輕人要做就去做，但是做了後要為自己做的事情負責，這時羅友志和田方倫笑稱就像指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳的醫生兒子，要出國就要自己承擔不要讓老爸扛。

田方倫還說，一些國民黨長輩會認為過往選舉經營方式有效，然而人會作古，但國民黨還沒有把行銷目標轉向年輕人，蔡英文上個月就開telegram帳號，韓國瑜上周才開，且他不認為國民黨中常會有超過5成的人知道telegram。此外過去國民黨組織結構是由上而下的，過去都由上而下的下達命令，我覺得你應該做甚麼，你就要配合甚麼，甚至面對媒體也認為媒體應該要報導國民黨正面消息。如今應該是服務選民，針對他們需要的提供。

田方倫舉例，就像昨天鏡周刊報導國民黨文傳會找找挺藍臉書粉專版主開會的例子，未來必須由下而上感受第一線需要甚麼，針對問題給答案，應該親自去拜訪那些粉專版主，針對民進黨做不好的地方，查到資料給他們，請他們用比較年輕的方式呈現。至於預算問題，選戰永遠是宣傳預算大於一切，所以國民黨未來預算必須把社群經營、媒體宣傳放第一優先，否則就算做一百件好事，沒有人報導就是零，甚至反過來講說錯話被瘋狂報導就是零，所以要把預算放在對的人身上， 丟出想表達的聲音。

吳怡萱也說，如今媒體聲量對於在野比較沒有優勢，民眾黨會用比較年輕方式，例如現在防疫期間，她們便採線上視訊，一周一次線上跟青年座談，對方是黨員， 可能還是一般學生。而對一些能聲援民眾黨關心議題的意見領袖，她們也會去接觸。

(中時 )