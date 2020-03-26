美國之音26日報導，在新冠病毒疫情中，中共解放軍近來在台海周邊活動增加，同時期美國軍機、軍艦也數度出現在台灣東、西部海域，美陸兩軍頻繁軍事活動可能增加衝突的風險，已引起擔憂。防務專家認為，新冠肺炎疫情可能改變美陸長期競爭態勢，疫情後台海安全環境可能出現4種假想情況。

報導稱，解放軍在嚴重的疫情中仍然出動多型戰機，在2月9、10、28日及3月16日四度在台灣周邊演訓，其中還包括越過台海中線和夜間飛行訓練。台灣國防部官員說，大陸對台灣的軍事威脅越來越大。不過，美軍同時被發現在台海周邊活動。似有反制意味，分析人士認為美、陸兩軍在台海周邊頻繁演訓，可能成為新常態。

美國之音報導，美國喬治華盛頓大學國際事務實踐教授薩特受訪表示，美陸兩軍其實是透過審慎的軍事活動，彼此發出訊號，他不太擔心兩軍會發生衝突。「中國試圖要對台灣做的事是經過縝密思考過的，他們按計畫行事，美國也一樣」薩特說。

美國企業研究所外交防務政策研究員馬明漢認為，在美陸兩國都面對自己內部公共衛生危機情況下，台海安全環境也將受到影響，他在全球台灣研究所25日發布的最新一期《全球台灣簡報》中，分析疫情後未來四個可能的「假想情況」。

第一是大陸的復原不順利。雖然大陸資料顯示，大陸正在從新冠病毒疫情中逐漸恢復正常秩序，封城也將慢慢解除，不過如果第2波疫情爆發，可能使習近平採取轉移目標的行動。

第二是健康恢復但沒有恢復財富。如果經濟無法復原將使習近平難以實現「小康社會」計畫時，也可能有理由對台灣採取行動。

第三是習近平可能試水溫。利用美國及盟友專注應對國內疫情機會，測試美國戰備能力和防衛台灣的意願與反應。

第四是新冠疫情可能耗損美國的國防開支。美國政府可能花費近2兆資金幫助人民和企業度過疫情帶來的經濟困境，這個開支將使「華府有效與中國展開戰略競爭的長期能力受到限制」，讓「解放軍併吞台灣的可能性更大。」

(中時 )