美軍第七艦隊日前才公布，一艘勃克級神盾艦貝瑞號（USS Barry DDG-52），在實彈演習中射擊1枚飛彈，並透過艦上戰鬥資訊中心操作追蹤。據了解，這艘美艦在南海海域。很巧合的，另一艘「勃克級」驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG-85）昨(25日)就出現在台灣海峽，由巴士海峽行經台灣海峽往北進行航行訓練任務。

近來美軍頻頻在南海與菲律賓海大秀肌肉，除了貝瑞號在南海試射飛彈外，神盾巡洋艦「希羅號」（USS Shiloh CG 67），日前曾在菲律賓海進行標準2型（SM-2）防空飛彈實彈射擊。

國防部表示，美軍一艘作戰艦昨日自我國西南海域，由南向北航經台灣海峽。國防部指出，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀，請國人放心。

(中時電子報)