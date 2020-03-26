遠傳(4904)宣布，擴大3C合作版圖，推出第四家Combo複合店，與全國電(6281)聯手推出「土城中央」3C數位匯流門市，結合雙方優勢創造雙贏，不但所有商品都能搭配遠傳門號申辦優惠，開放式的體驗空間也能讓消費者感受智慧家電與數位生活融合的便利。

遠傳的跨界聯合展店自2019年開始就已經展開，過不同商圈特性，布局適合各商圈不同服務體驗的門市，無論是桃園中壢、新竹站前與路易莎咖啡合作的數位體驗咖啡館、或是台北南昌7-11數位門市，在來客數和電信銷售服務表現都有雙位數的倍數成長。

遠傳表示，將於明(27)日全新開幕的土城中央複合門市，鄰近日月光商場與多個住商社區，著眼於全國電子常年在社區的熟客耕耘，遠傳與全國電子二合一複合門市，不僅可互惠彼此的導客效益，對於營運成效更有實質助益；複合門市結合雙方的經營優勢，提供上萬種3C家電商品、情境體驗場域與申辦門號、數據或數位內容等專業服務，再次進化消費者的購買體驗。因應下半年5G商轉，遠傳與全國電子共創「IOT智慧影音娛樂區」、「3C數位匯流區」、以及「時尚生活家電區」三大應用區間，期望在未來5G生活場域中，擴大數據軌跡與數位內容的應用層次，結合遠傳5G大頻寬、低延遲、大規模物聯網這三大特性，帶來4K/8K影音、電競、AR/VR等進階的消費者應用體驗。

由於智慧3C功能及操作介面越趨多元，許多民眾會到實體通路尋求專業諮詢，遠傳聯手全國電子足感心服務，秉持優越的顧客體驗歷程，從商品銷售、維修保固到宅配送貨的服務，隨時都有門市人員在現場為消費者示範解說門號方案，讓消費者享有數據服務與3C家電雙重優惠。此外，遠傳積極防範新型冠狀病毒疫情擴散，全面啟動門市防疫心體驗。

另外，針對新型冠狀病毒疫情因素，遠傳全台750間遠傳門市免費提供手機紫外線消毒機給民眾安心使用，且門市人員於每日營業時間結束後，也會進行營業環境與展示機清洗消毒工作以確保顧客安全；若消費者不便親赴門市，則可藉由遠傳行動客服APP、遠傳網路門市或遠傳客服中心，輕鬆在線上完成各項業務。

(時報資訊)