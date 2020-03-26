受惠於下游客戶庫存去化完畢重啟拉貨，鉅橡(8074)第1季營運可望與去年同期相當，第2季因工作天數正常，若歐美及全球新冠肺炎疫情未見明顯惡化，鉅橡第2季營運有機會比去年同期好，由於電木板產品下游應用領域拓展，PCB產業的ABF載板也將採用電木板產品，有望成為推升營收成長動能。

鉅橡受到中美貿易戰擾局，全球智慧型手機市場飽和及換機潮成長趨緩，PCB客戶以去化庫存為主，降低對PCB墊板及電木板的需求，鉅橡2019年合併營收為12.32億元，年減12.38%，營業毛利為2.24億元，年減20.57%，合併毛利率為18.19%，年減1.9個百分點，稅後盈餘為4962萬元，年減53.08%，每股盈餘為0.62元。

鉅橡受惠下游客戶庫存去化完畢，啟動回補拉貨動能，前2月合併營收為1.72億元，年減3.36%，鉅橡預估，第1季營運可望與去年同期相當，第2季因工作天數正常，若歐美及全球新冠肺炎疫情未見明顯惡化，第2季營運有機會比去年同期好。

鉅橡表示，去年PCB客戶消化庫存完畢，今年有機會回補啟動拉貨動能，受惠電木板產品下游應用領域拓展，甚至PCB產業中的ABF載板也將採用電木板產品，有望推升營收成長動能；隨著5G趨勢不變，可望帶動高階PCB的需求，以期增加公司出貨量的成長，維持公司營運正向發展。

(時報資訊)