日經新聞報導，受新冠肺炎全球大流行影響，蘋果公司可能延後推出5G版iPhone手機。受此打擊，周三蘋果股價尾盤轉跌，終場收低0.55%，為245.52美元，盤中一度漲逾4%。

市場原本預期蘋果將按慣例於9月推出5G版iPhone。

日經新聞報導，消息人士透露，因新冠狀病毒全球大流行可能削弱需求，並打亂產品開發時程，蘋果正在討論5G版iPhone的推出時間延後數個月。消息人士表示，蘋果正密切關注美國和歐洲的疫情發展。另有消息人士透露，蘋果最晚約在5月拍板是否延後推出5G版iPhone。一名知情人士則表示，相關討論仍在初步階段，在最壞情況下，蘋果5G手機甚至可能延至明年推出。

摩根大通周二即在報告中表示，在新冠肺炎疫情持續升高之際，廣泛實施的旅行禁令所導致的生產問題，以及工廠停工可能導致5G網路成長放緩，蘋果新一代iPhone手機的發表時間可能延後一至兩個月。

(時報資訊)