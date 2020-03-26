澳洲雪梨的獸醫院「小動物專科醫院」（The Small AnimalSpecialist Hospital）日前收治一個非常特別的病患，一條18歲的蟒蛇蒙蒂（Monty）被主人發現肚子有些脹脹的，而且倒在地下似乎是沒食慾，因此趕緊將它送醫。

醫院臉書日前釋出一段影片，可見醫師使用內視鏡深入蒙蒂的喉嚨，接著從腸道深處夾到一條藍色不明物體，並用鉗子慢慢地將東西拉出來，結果發現是一條藍色的沙灘毛巾，不僅網友驚訝，就連主治醫師看到後也嚇傻了！

主治醫師提到，自己曾看過無數隻動物將物品吞進肚子裡，但卻從沒聽過有蛇把毛巾吃掉的經驗，所以當下從蒙蒂的身體裡抽出毛巾時，其實有點震驚，她說：「蒙蒂身體前面三分之一腹部腫脹僵硬，所以我感覺到有東西卡在裡面。」

醫師也透露，蒙蒂當天就跟著飼主一起回家了，同時也恢復正常食慾，並且過得快樂幸福的生活。

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(中時電子報)