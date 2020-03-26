日本海事協會（ClassNK）旗下子公司–ClassNK諮詢服務有限公司（NKCS）宣布開始提供網路安全訓練的線上學習服務，此服務是由NKCS與日本KDDI電信公司和KDDI Digital Security Inc. (KDS) 合作開發而成。

課程特別為海事產業量身定做，支援英語和日語，並在完成內容理解測驗後，提供結業證書，此證書可作為「網路安全管理系統」的受訓紀錄，可隨時隨地於智慧裝置和電腦上進行，此服務已獲日本海事協會認證，符合波羅的海國際航運公會（BIMCO）的船舶網路安全指南第3版 (Guidelines on Cyber Security Onboard Ships Version 3)。

該會指出，近年來，採用「大數據」和物聯網技術的船用軟體日益增加，帶來益處的同時，也將海事產業暴露在網路風險之中。在此情況下，很重要的第一步就是為船舶航行相關的船員、船公司與其他相關業者提供網路安全的正確知識。為此，NKCS、KDDI和KDS 攜手合作，結合其海陸方面的專業經驗，提供網路安全訓練。

(工商 )