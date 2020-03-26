特力（2908）集團25日董事會確定2019年度財報，在第三季認列收掉大陸零售13家店後，Q4轉盈EPS達0.27元，全年營收380.6億元，較去年同期減少4.6%，稅後淨利1億元，EPS0.2元，較去年減少0.6元；今年由資本公積發放現金每股0.71元。

特力指出，第四季營收90.7億元，較去年同期減少7.4%，稅後淨利1.38億元，EPS0.27元，較去年同期大幅成長。 2019年貿易營收192億元，占整體營收比重50%；零售營收174.9億元，占整體營收比重46%。受惠於產品組合優化及營業費用控制得宜，第4季本業表現在銷貨毛利率及營業利益率較去年同期增加2.1%、3.7%，顯示特力核心事業貿易及台灣零售獲利表現依舊亮眼。

特力同時分析，2019年獲利主要受到和樂撤出中國閉店所產生大幅度一次性費用影響，較去年同期降損。處分和樂中國後，特力集團更積極在本業耕耘、投資，提升零售通路競爭優勢及落實供應鏈全球化佈局，以利於後續長期發展。為維持穩定的股利政策及維護股東權益，董事會通過今年將由資本公積發放現金每股0.71元。 特力貿易事業營收為192億元，受到主要客戶於2018年因應中美貿易戰提前備貨，大幅墊高營收基期，較2018年略減1.6%。2019全年貿易出貨量為323億4千萬元，因美中貿易戰顯著影響，出貨成長動能趨緩；2019年採購代理事業對北美大客戶HD Supply的出貨量較去年同期成長7.5%，依舊表現持穩。面對國際情勢多變的衝擊，特力仍持續落實深化南進供應鏈，落實採購地區之多元布局、興建北美第二倉庫，因應貿易事業發展的需求並提供客戶高附加價值服務與商品等策略，以應變外在環境所帶來快速變化，讓貿易事業維持穩定成長。 而台灣零售營收162億元，較去年減少1.7%，主要是整體大環境不佳，去年起台灣零售發展線上線下全通路整合、強力拓展線上銷售，並在門店導入新零售科技，強化客戶體驗，以提高實體經營績效，特力家購物網全年度營業額超越10億元，年成長率為18.5%，且特力屋通路主動走向社區，以社區店深入在地，提供鄰近住戶快速獲得優質居家商品及服務，特力的全通路發展，後勢可期。

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