LED驅動IC廠聚積（3527）持續布局Mini LED／Micro LED市場，預計第二季將推出新款驅動IC，瞄準下半年即將到來的Mini LED商機。法人看好，下半年電視品牌將可望加大力道推動Mini LED電視，聚積驅動IC出貨量有機會更加暢旺。

聚積近幾年在Mini LED／Micro LED市場持續布局，目前更將規劃在第二季推出MBI5864等新款Mini LED驅動IC，由於該產品最高可支援掃描數達64掃，因此驅動IC用量將可望更少，除了能節省PCB佈板空間之外，並降低模組功耗，換句話來說成本自然可望相對較少。

不僅如此，聚積在Mini LED電視已經傳出戰果，獲得陸系及韓系品牌廠訂單。法人指出，聚積Mini LED驅動IC在2019年就已經獲得客戶青睞，並於2020年初的CES展上秀出成品，雖然初期向聚積拉貨量有限，但隨著Mini LED／Micro LED逐步成為市場主流後，聚積出貨量將不容小覷。

(工商 )