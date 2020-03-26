新冠肺炎像失控的子彈列車一發不可收拾，至今為止，全球確診464026例死亡、20946例，各國紛紛呼籲民眾注意衛生，戴口罩、勤加洗手對抗疫情。但對於一些無家可歸的人來說，這些基本的衛生需求可能是奢侈。

美國非營利組織「Love Beyond Walls」的聯合創始人萊斯特（Terence Lester），在家鄉亞特蘭市設置洗手站，讓遊民隨時可以使用。

萊斯特接受媒體採訪時強調，「如果圖書館、餐館和其他公共場所都關閉，那麼流落街頭的人們將如何獲得水源呢？無論他們有沒有家，他們都是社區的一部分。」

根據疾病控制與預防中心的數據，露天而居或在不適合人類生活的場所睡覺，感染新冠肺炎的風險可能更大。

這類洗手站附有肥皂、可容納5至10加侖的水，萊斯特和他的志工們每天會負責管理，確保無家可歸的人得到衛生照護。

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(中時電子報)