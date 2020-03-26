現年84歲的大導演伍迪艾倫（Woody Allen）近日發表回憶錄，內容敘述與小35歲現任妻子宋宜（Soon-Yi Previn）的愛情始末；值得關注的是，2人除了年紀上的差距極大，在成為夫妻之前，還曾是養父、養女的關係。伍迪艾倫說，「我們赤裸躺在床上一起睡覺，拍下了彼此的裸照，2人情慾高漲，分不開。」

伍迪艾倫於1997年與養女宋宜結婚，至今已超過20年，兩人感情仍非常好，形影不離。伍迪艾倫在回憶錄中提到，一開始與宋宜從來沒喜歡過彼此，但經過風風雨雨後，2人才開始談戀愛，大約在宋宜22歲、大學畢業後，直到現在已經結婚20年，仍然熱情的愛。

他回想，2人在浪漫的午後躺在床上，拍下了彼此緊緊相擁的裸照，關係的初期被慾望主宰，「那時我們情慾高漲，我們的雙手離不開對方。」後來裸照被女友米亞法羅（Mia Farrow）發現，亂倫事件才浮上檯面，且讓宋宜與米亞的母女關係產生劇烈變化。

伍迪艾倫表示，當然理解米亞的震驚，沮喪，憤怒和一切，不過接下來米亞所做的事情，讓他失望透頂。伍迪艾倫指控，米亞開始虐待宋宜，還將人反鎖在臥室內毆打，對宋宜長期家暴，不提供大學學費，如果英文學不好，就必須被迫倒立，甚至召集所有子女，大聲嚷嚷2人的婚外情，讓他毅然決然帶著宋宜離開。

伍迪艾倫表示，「我很喜歡宋宜，儘管和她在一起會面對很多困難，但這值得與她相處的每一分每一秒，有人問我，如果再重來一次會不會與宋宜在一起，我的答案總是，當然。」

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(中時電子報)