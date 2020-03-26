前國民黨副祕書長蔡正元日前以「新海角7億」酸諷民進黨中央黨部 2020的選戰支出，民進黨主席卓榮泰昨以「肺炎影響的是咳嗽，不應該影響眼睛」反諷，解釋7億是去年整年度黨務預算，再加上一部分選舉經費。蔡正元昨天深夜在臉書發文回應，指冠狀病毒也會透過眼睛鑽進人體，建議卓應回罵「民進黨帳面上才花7億，比李登輝黑金時代少很多！」

蔡正元在臉書向卓榮泰喊話說：「你不是堂堂的執政黨主席嗎？怎麼 EQ這麼低？幽默感這麼差！」執政黨光在帳上，就花七億元打選戰,可以說是金光閃閃、瑞氣千條，真是武功蓋世、錢功高強。

他說，蔡正元不過就是個小老百姓，也是綠營羅織罪狀的階下囚，在臉書上「恭維」貴黨榮登「新海角七億」，就無上榮寵地獲卓榮泰主席開金口回應。

蔡正元說，卓主席指示，批評海角七億就是得肺炎，還說肺炎跟咳嗽有關，跟眼睛無關。其實冠狀病毒也會透過眼睛鑽進人體，卓主席若沒有這個知識，可以問問陳時中。

他說，卓主席，你這種回應的風格，是村夫潑婦的回罵法，毫無幽默感可言，也缺少執政黨主席的高度。

蔡正元酸說，卓主席，你應該回罵說，民進黨帳面上才花七億，比李登輝黑金時代少很多，這樣才像執政黨主席呀！

(中時 )