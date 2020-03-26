應華精密（5392）公告108年度合併財報，在旗下創投公司投資標的陸續上市之助攻下，整體表現不錯。全年度合併稅後淨利為 4.22億，年增68％，EPS為1.3元較上一年度 0.27 元，大幅成長近6倍。

此外也因應近日來之應華精密股價跌幅過深，以及響應金管會之股市提振政策，應華精密董事會決議通過實施買回庫藏股，預計買回張數為2,000張，這也是應華精密史上繼民國95年後第二次啟動庫藏股買回計畫，此舉將有助於提升投資人之信心。

隨著世界各國對於新型冠狀病毒疫情展開積極防治及因應之下，估計全球疫情將會漸漸緩解，隨之而來的將會有另一波的消費力道產生。應華精密在大陸工廠產能已陸續恢復至九成，雖疫情對於公司獲利還是會有所影響，只是隨著時間應華精密獲利將會慢慢回到正常水準。

展望今年，由於應華精密之銀行存款加上類定存保本型金融資產大約50億元，因此將以謹慎評估現金水位，控管各項支出之方式面對此波疫情帶來之影響；並同步以積極之心態看待此波疫情後續帶來的可能各項商機，以及產業版圖之改變，以期能提前布局下一世代之產品。

(工商 )