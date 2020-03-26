記憶體晶片大廠美光（Micron Technology）上季營收獲利均優於市場預期，且本季營運展望樂觀，周三盤後股價上漲5.46%，報44.82美元。

美光公布第二財季營收為48億美元，較前一年同期的58.4億美元下滑，但優於市場預估的46.8億美元。淨利為4.05億美元，相當於每股盈餘36美分，較前一年同期的淨利16.2億美元、每股盈餘1.42美元大幅縮水。經調整後每股盈餘為45美分，亦較前一年同期的1.71美元大減，但優於市場預估的37美分。毛利率為28.2%，較前一年同期的49.1%大幅下滑。

執行長莫羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，儘管新冠狀病毒全球大流行，美光第二財季業績仍然穩健，營收處於預測區間高標。

美光預期第三財季營收介於46億～52億美元，調整後每股盈餘為55美分加減15美分。分析師目前預估該公司本季營收為48.7億美元，每股盈餘為53美分。

(時報資訊)