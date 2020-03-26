受到和樂撤出中國閉店所產生大幅度一次性費用影響，特力(2908)2019年稅後盈餘為1億元，年減75.37%，每股盈餘為0.27元，不過處分和樂中國後，特力集團積極在本業耕耘和投資，在台灣零售發展線上線下全通路整合、強力拓展線上銷售，並在門店導入新零售科技，強化客戶體驗，以提高實體經營績效及零售通路競爭優勢，並落實供應鏈全球化之佈局。

特力2019年第4季合併營業收入為90.7億元，較2018年減少7.4%，受惠於產品組合優化及營業費用控制得宜，2019年第4季本業表現在合併毛利率及營業利益率方面分較2018年同期增加2.1個百分點及3.7個百分點，顯示特力核心事業貿易及台灣零售獲利表現依舊亮眼，單季稅後盈餘為1.38億元，單季每股盈餘為0.27元，累計2019年合併營業收入為380.6億元，較2018年減少4.6%，稅後盈餘為1億元，年減75.37%，每股盈餘為0.2元，公司董事會決議由資本公積發放每股0.71元現金股息。

特力表示，受到和樂撤出中國閉店所產生大幅度一次性費用影響，2019年獲利較2018年衰退，不過處分和樂中國後，特力集團更積極在本業耕耘和投資，提升零售通路之競爭優勢及落實供應鏈全球化之佈局，以利於後續長期發展。

就營收結構來看，2019年貿易營收192億元，占整體營收比重50%；零售營收174億9000萬元，占整體營收比重46%。

特力貿易事業2019年之營收為192億元，受到主要客戶於2018年因應中美貿易戰提前備貨，大幅墊高營收基期，較2018年略減1.6%；2019全年貿易出貨量為323億4000萬元，因美中貿易戰顯著影響，出貨成長動能趨緩，2019年採購代理事業對北美大客戶HD Supply的出貨量較去年同期成長7.5%，表現持穩。

特力表示，面對國際情勢多變的衝擊，特力仍持續落實深化南進供應鏈，落實採購地區之多元布局、興建北美第二倉庫，因應貿易事業發展的需求並提供客戶高附加價值之服務與商品等策略，以應變外在環境所帶來之快速變化，讓貿易事業維持穩定成長。

在台灣零售部分2019年營收為162億元，較2018年減少1.7%，面對外在環境的挑戰，特力擬定「以客戶為中心」的策略方向，在台灣零售發展線上線下全通路整合、強力拓展線上銷售，並在門店導入新零售科技，強化客戶體驗，以提高實體經營績效。

值得一提的是，在成功建立新零售模式後，特力家購物網銷售業績不斷成長，2019全年度營業額超越新台幣10億元，年成長率為18.5％；2019年第3季開始，特力屋通路主動走向社區，以社區店深入在地，提供鄰近住戶快速獲得優質居家商品及服務。新零售的虛實整合策略之成功及新型態社區店的發展，讓特力的全通路發展，後勢展望指日可期。

(時報資訊)