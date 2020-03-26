新冠肺炎疫情持續延燒，台灣確診人數不斷攀升，各單位不敢大意，民眾也開始出現物資搶購潮。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金表示，這是一場戰爭，一定要守住醫療體系，否則大家就只能「抱著一起死」。

陳志金在臉書表示，兩個月前，如果說武漢只有幾十（百）個病人，卻搞到要封城，有些人很難相信，但台灣相信事態嚴重，不相信表面上的數字，底下的冰山肯定很大，從網路上流竄出來的消息與影片，我們更堅定自己的想法，「這是個重大災難！這是一場戰爭！」

政府在一月初開始各種部署、管控，儘管受到一些批評謾罵，但政府挺住了，陳志金說，這兩個月來，疫情指揮中心與政府的各種政策、宣導、呼籲，雖然不便，但大部分的民眾也還是很樂意配合。

看看現在的美國、英國、義大利等先進國家，陳志金表示，「很慶幸我們提早做了準備！」兩個月前我們有些人或許跟歐美各國一樣，覺得這把火不會燒到他們，他們不一定相信大陸的數字，但可能相信WHO，或是對自己的醫療體系很有信心，但現在各國元首紛紛喊話，以強烈手段封城、封國，身在台灣的我們，可能還是很難想像他們疫情的劇烈程度。

陳志金說，我們有口罩國家隊可以解決口罩的問題，雖然我們沒有呼吸器國家隊，但還有持續在守護各位的醫療人員，即使能生產足夠的呼吸器，如果沒有足夠的醫療人員也是沒用的。

陳志金呼籲，台灣現在極需要居家檢疫的民眾待在家中，不要出來趴趴走，「我們的社區一旦失守了！就會步上歐美各國的後塵！」也枉費我們那麼辛苦的守了兩個月，瞬間出現大量的病人，將會造成醫療體系崩潰，我們的醫療體系一旦崩潰，「大家就真的只能抱著一起死！」

最後，陳志金也提醒大家，嚴格配合居家檢疫、少外出、勤洗手、帶口罩，也要留意那些不懷好意的假消息和大陸網軍的攻擊，千萬別中了敵人的離間計。

(中時電子報)