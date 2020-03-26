工業用蝶閥大廠捷流閥業2019年合併營收攀升至23.52億元、稅後淨利2.85億元、EPS攀升至8元，全面飆史上新高，董事會決議每股配5元現金股利，配發率為62.5％。以25日收盤價76.2元計算，現金殖利率達6.56％。今（26日）股價大漲3.2元而以79.8元開出，隨後賣壓湧現而拉回，目前呈現小漲走勢。

捷流閥業指出，捷流閥業去年合併營收攀升至23.52億元、稅後淨利2.85億元、EPS達8.00元，全面改寫歷史新高，分別比前年成長28％、46％、37％，主因是全球主要客戶備貨需求暢旺，以及成本、費用控管得宜。

捷流閥業指出，大陸訂單出貨雖受新冠肺炎疫情影響而出現遞延，但捷流閥業台灣土城一、二廠近日受電子廠轉單及提升整體產能稼動率、加上中國大陸蘇州廠快速復工，因應客戶訂單需求，積極安排訂單出貨調配等措施，遞延訂單逐步交貨，認列營收，有助於推升整體營運成長。

捷流閥業指出，近年捷流閥業致力擴大全球閥門市場占有率之提升，積極朝擴大全球業務接單、以及提升平均案件接單金額兩大面向進擊，不僅取得全球前50大化工大廠、全球知名半導體大廠、以及台灣規模最大的造船、鋼鐵產業等訂單實績，近期公司接單傳捷報，接獲中鼎與長榮合作指標性桃園生質能中心之三偏心與控制閥產品訂單，預計於今年第二季逐步出貨創造營收貢獻，凸顯捷流閥業在閥門產業所奠定的高度競爭優勢。此外，看好製造業持續加速採取分散廠區擴建策略，帶動台灣、東南亞地區新廠擴建、產能擴增需求提升，以期創造公司未來營運良好銷售環境。

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