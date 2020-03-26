四大壽險地主建議金管會調降法規門檻，讓壽險可降租金，「紓困」因新冠肺炎衝擊的觀光零售等產業，金管會主委顧立雄26日上午表示，待收到壽險公會的建議後，會盡速研議是否祭出「暫行措施」，調降壽險業投資性不動產收益率門檻，再壽險業對承租戶降租金。

新冠肺炎衝擊觀光產業、餐飲飯店、百貨零售業等，進而影響壽險業在全台數百棟大樓及商場的租金收入，壽險公會26日將討論迫切方案，建議金管會調降目前投資性不動產投資收益率門檻，現行為中華郵政二年定儲機動利率加5碼，建議降為加3碼，即大約1.595％，壽險公司即有空間可調降租金。

顧立雄上午表示，仍未看見方案，但初步了解是調降投資性不動產收益率要求，讓壽險業可以轉嫁給承租戶，調降租金，將等壽險公司建議的細節送到金管後，會盡快來研議，顧立雄說：「看看是不是有一個暫行措施」。即考慮讓壽險地主們降租金，協助受新冠肺炎疫情衝擊的「房客」，一起共度難關。

(工商 )