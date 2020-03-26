餐飲業攜手抗疫、突破難關，台南市長黃偉哲（右二）強調，台南美食業者不僅致力於防疫，更做到「防疫安心、服務貼心、味道甜心」，強化消費者信心。（曹婷婷攝）

餐飲業攜手抗疫、突破難關！台南市政府邀集餐飲業者共同宣示「安心宣言」，前排左四為台南市長黃偉哲。（曹婷婷攝）

截至昨日，全台已累計235名新冠肺炎確診病例，疫情升溫造成民眾避免聚餐、吃桌菜，台南餐飲業、飯店受到不小衝擊，有餐廳業者稱上門客人掉了5、6成，直言「一開門就虧錢」，紛紛尋求外帶、外送或賣便當搏出路，台南市政府觀光旅遊局特別建置訂購資訊平台，提供遊客查詢訂購，首波32家業者加入，市府也邀集業者簽署安心宣言，盼能搶攻兒童、清明連假商機。

新冠肺炎疫情日益嚴峻，台南餐廳、飯店業者除了投入防疫，強化消費者信心之外，面對民眾、遊客減少上餐廳用餐，業者也紛紛搭配外送、外帶，試著走出去拓展商機，在市府媒合下，業者也善用在地當季新鮮食材，例如即將盛產的關廟鳳梨，發想各式「養生安心餐」，各大餐廳更做起便當餐盒，度過難關。

觀光旅遊局表示，台南市在228連假期間遊客不減反增，不過，餐廳業卻感受不到這波商機，主要是多數遊客擔心聚餐增加群聚感染風險，很多餐廳等不到客人上門；飯店業者也說，這波疫情來勢洶洶，上半年婚宴多已延到下半年，母親節檔期宴席訂單更是前所未見冷清，殺傷力很大。

觀光旅遊局強調，此次建置訂購平台，首波有32家業者加入，主要是便利遊客線上查詢與訂購，搭配4月兒童節、清明連假也推出限定優惠，希望遊客前進台南旅遊也能吃得安心。未來，更將媒合需要送餐的業者透過平台訂餐，或結合主廚推出安心餐食譜，讓民眾在家也能善用當地當季食材自行料理。

(中時 )