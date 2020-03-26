國標女王劉真22日不敵病魔逝世，享年44歲，2月初她因心臟主動瓣脈狹窄入院開刀，在醫院搶救45天，幾乎動用所有醫療資源，花完辛龍所有積蓄，據指出花費可能破千萬元，扣除健保外，辛龍要扛的醫藥費仍不低。據心臟專業醫蘇上豪醫師接受採訪時表示，心室輔助器一個約數百萬，葉克膜和外加式人工肺等則可申請健保，置換瓣膜約10多萬，住院費則有上限幾萬。

吳宗憲曾說劉真醫療費幾乎花了辛龍積蓄，還一度誤傳沒有健保，健保署署長李伯璋則指出，百分99的國人都有健保，但某些項目仍需自費。吳宗憲後解釋劉真當然有健保，這句話也正如李署長所說，有些醫療項目健保是不支付的。據博仁醫院心臟血管外科主任蘇上豪醫師分析，劉真使用花費最高的，就是心室輔助器，一個動軋就數百萬，且多採自費，對相關病人而言，確實是較沈重的負擔。

記者詢問類似劉真病情的相關醫療費用，健保可用的是哪些？蘇醫師也說，葉克膜在國內健保是全額給付，視病人病情需要幾乎都可申請健保支付，至於其他相關醫療費用包括手術費等，大部份有健保可用，若置換防鈣化組織瓣膜，大約10多萬，住院費包括加護病房，也都有上限，大約4萬上下。

也有相關專業醫曾表示，過去不少心臟病患為搶救續命，多先選擇葉克膜，尤其國內加入健保後使用數更高，至於心室輔助器則屬較高階也較貴的器材，動軋數百萬，很多病人無能力使用，但葉克膜使用以2星期14天內為宜，因為有人工費，後遺症就是容易血痊等，心室輔助器則可使用較長時間，除了較高階外，主要是因為有人工肺功能，病人用此等待心臟移植的前提，則是要肺功能好，心臟要換置的前提則是要意識清醒，看來，劉真的病情似乎都不太符合這些狀況。

(中時電子報)