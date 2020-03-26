東京都知事小池百合子25日晚間召開緊急記者會表示，東京都新增確診41人，除了創當地確診單日最高紀錄，已連續3日確診人數高達74，東京恐面臨疫情大爆發，呼籲民眾本週末盡量不要外出。此消息一出後引起民眾憂慮封城，紛紛急往超商搶購生活必需品。

據NHK報導，小池知事在記者會拿出寫上「疫情爆發重大局面」標語的看板，表示本週可能發生疫情大爆發的不安增高，現在正面臨重大局面。平日最好在家工作，夜間盡量不要外出。

而據朝日新聞報導，小池知事23日表示，不排除採取封城等強力的措施。故記者會一結束後，在網路上有人傳聞東京可能會封城，當晚超市的生鮮食品與生活必需品被搶購殆盡。

東京醫科大學教授濱田篤郎向NHK表示，東京都在過去3日內有70多人遭感染，感染傳播的速度正在增加，從「關鍵階段」一詞可感受到疫情已改變，面臨強烈的危機感。他指出，由於許多民眾多於周末外出，聚餐、飲酒等，傳染病毒的風險增高，有必要降低風險。

(中時電子報)