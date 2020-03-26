受到疫情衝擊，入境旅客皆需進行居家檢疫，機場捷運也有影響。桃園市長鄭文燦表示，因機捷人數減半，不過一般通勤旅客仍有需求，決定直達車減班，平均減班為每30分鐘一班，除了增加維修時間，也避免跑空車。

桃園市防疫會議26日舉辦，針對機場捷運受到的衝擊，與防疫前相比，直達車運量減少6至8成。鄭文燦說，決定直達車減班，也增加機捷維修時間，也避免跑空車。他說，桃捷的營運要進行調整，因為包含機場巴士等，機場對外交通都大幅減少，預計4月開始實施，等疫情過後再恢復正常。

(中時 )