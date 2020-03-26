受到疫情波及 機場捷運直達車將減班 09:572020/03/26 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園機場捷運受到疫情影響，直達車大幅減少，桃園市長鄭文燦決定減班。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到疫情衝擊，入境旅客皆需進行居家檢疫，機場捷運也有影響。桃園市長鄭文燦表示，因機捷人數減半，不過一般通勤旅客仍有需求，決定直達車減班，平均減班為每30分鐘一班，除了增加維修時間，也避免跑空車。 桃園市防疫會議26日舉辦，針對機場捷運受到的衝擊，與防疫前相比，直達車運量減少6至8成。鄭文燦說，決定直達車減班，也增加機捷維修時間，也避免跑空車。他說，桃捷的營運要進行調整，因為包含機場巴士等，機場對外交通都大幅減少，預計4月開始實施，等疫情過後再恢復正常。 (中時 ) #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #武漢肺炎 #衞福部 #桃園市 #鄭文燦 #機場捷運 也許您會感興趣 推薦閱讀 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 新冠肺炎疫情影響 原住民文化園區歌舞移至戶外 18:582020/03/23 生活 新冠肺炎衝擊 街頭藝人苦撐 19:002020/03/23 生活 新冠肺炎延燒 陳建仁：疫情緩和至少還需兩個月 00:262020/03/24 政治 桃市祭三補帖 振興地方商圈發展 01:192020/03/24 投資理財 鄭文燦慰問警消 肯定抗疫辛勞 01:202020/03/24 地方新聞 日本演藝圈恐慌！70歲志村健發燒、呼吸困難確診新冠肺炎 08:022020/03/25 娛樂 綠島傳遊客染新冠肺炎 鄉長臉書闢謠 20:392020/03/25 社會 生活熱門新聞 星巴克慶生 這2天飲品「買一送一」 - 生活 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 台灣疫情還有兩個月 陳時中：封城準備已就位 - 生活 235例確診地圖曝光！ 西部只剩這縣市維持0案例 - 生活 苗栗縣新增第3例新冠確診者 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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