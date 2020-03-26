南韓「N號房事件」引起該國社會震驚，主嫌「博士」趙如彬涉嫌詐欺取財，昨天（25日）上午移送檢方。而在南韓被被譽為是王牌主播的JTBC電視台社長孫石熙，後來出面承認，曾在趙如彬的脅迫下，交付金錢給對方。

「N號房事件」的發生，起源於韓國警方調查，有幾名20幾歲的韓國男子，從2018年12月到今年3月間，以通訊軟體「Telegram」創建私密聊天群組，爆出有管理員利用不法管道，取得被害女性資料，再威脅拍攝性侵影片，並在網路上販賣散播，靠這些內容取得不法資金後，再拿來誘騙家境困難的女性。而這些匿名聊天室，被統稱「N號房」；且在聊天室管理員中，被抓到的「博士」趙如彬，就是主嫌。

趙如彬在昨天上午露面時，曾公開表示，「我要向孫石熙社長、尹壯鉉市長、等因我受害的所有人謝罪」，由於趙如彬「公開謝罪」的人士中，提到了知名主播孫石熙，引發外界關注。根據《韓聯社》等南韓當地媒體報導，JTBC後來出面證實，社長孫石熙的確曾遭到趙威脅。

聲明中表示，趙如彬是透過Telegram聯繫到孫石熙，還自稱為徵信社社長，指當時與孫石熙有法律糾紛的獨立記者金雄，正在找人對付孫石熙及家人，藉此理由向孫石熙詐取財物，而孫石熙承認曾在趙如彬的脅迫下，交付金錢給對方。

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(中時電子報)