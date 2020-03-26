大陸A股26日開盤，滬指開盤跌0.71％，深成指跌0.77％，創業板指跌0.78％；其中，通信設備、餐飲旅遊跌幅居前；黃金股普跌，園城黃金低開3.56％，榮華實業等跌超2％。

海通證券認為，短期大盤超跌反彈，市場的主要壓力在2900點上方。

港股方面，恆指持續下挫，現跌幅擴大至1％，國企指數跌1.33％；另外，中石油、中海油跌超2％，郵儲銀行跌逾2％。

(旺報 )

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