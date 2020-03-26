陸A股滬指低開0.7％ 黃金股普跌 11:372020/03/26 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸A股滬指低開0.7％ 黃金股普跌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股26日開盤，滬指開盤跌0.71％，深成指跌0.77％，創業板指跌0.78％；其中，通信設備、餐飲旅遊跌幅居前；黃金股普跌，園城黃金低開3.56％，榮華實業等跌超2％。 海通證券認為，短期大盤超跌反彈，市場的主要壓力在2900點上方。 港股方面，恆指持續下挫，現跌幅擴大至1％，國企指數跌1.33％；另外，中石油、中海油跌超2％，郵儲銀行跌逾2％。 (旺報 ) #黃金 #跌幅 #a股 #國企指數 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 港股私有化加速 利豐擬下市 04:092020/03/22 全球財經 中概股難逃股災 04:092020/03/22 專題周報 海外市場漸企穩 A股有望反彈 04:102020/03/23 焦點新聞 陸股基金 定期定額長打為上 04:102020/03/23 投資理財 《金融》新興亞股今年已遭外資賣出377.9億美元，台股170億美元居冠 15:232020/03/23 財經 實施庫藏股護盤－護股心切 多檔個股祭庫藏股 01:202020/03/24 證券．權證 權證星光大道－元大證券 聯發科 祭庫藏股護身 01:202020/03/24 證券．權證 《國際金融》美股期貨溫和上揚，道指期漲300點 08:522020/03/24 財經 大賣空重演 做空美股近1個月獲利3440億美元 15:112020/03/24 財經 統一美低波N、科技N 27日掛牌 04:102020/03/26 證券．權證 兩岸熱門新聞 華南海鮮市場零號病人 早於12月11日現症狀 - 兩岸 單日2億片！大陸瘋「口罩製造」 產能過剩工廠大混戰 - 兩岸 美專家：新冠肺炎疫情後台海安全可能出現4種假情況 - 兩岸 第三批武漢包機 3月29、30日華航上海起飛 - 兩岸 - 旺報 歐美淪陷 陸外交部：已提供緊急援助給83國 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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