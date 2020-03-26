《基金》元大全球未來關鍵科技ETF基金，准募 09:432020/03/26 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准元大投信申報募集「元大全球未來關鍵科技ETF證券投資信託基金」，以新台幣計價發行，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30日內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。 證期局指出，「元大全球未來關鍵科技ETF證券投資信託基金」最高募集金額為新台幣200億元整，由中信銀擔任基金保管機構，並以追蹤iSTOXX全球未來關鍵科技指數的報酬表現，做為基金投資組合管理目標。 (時報資訊) #全球 #關鍵 #元大 #ETF #募集 #元大投信 #基金 #科技 也許您會感興趣 推薦閱讀 圍城的代價 04:092020/03/22 專題周報 富邦投信ETF 勇奪國內外原型類殊榮 04:102020/03/23 產業特刊 元大投信系列ETF 獎不停 04:102020/03/23 產業特刊 《金融》元大人壽青世代投保建議：先定期、後終身、重保障、再積資產 08:022020/03/23 財經 《基金》上週債券型ETF淨流出367.9億美元，股票型ETF淨流入4.4億美元 16:312020/03/23 財經 反向ETF基金 最佳抗疫布局 01:202020/03/24 投資理財 保值型商品夯 台股ETF正熱 04:102020/03/25 財經焦點 2千億資金 藉陸ETF大舉入市 04:092020/03/26 焦點新聞 反向ETF突圍 避險超前部署 04:102020/03/26 財經要聞 配對交易策略 創造穩定報酬 04:102020/03/26 財經要聞 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 破天荒！中華電考慮發公司債 - 財經要聞 - 工商時報 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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