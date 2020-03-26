金管會證期局表示，核准元大投信申報募集「元大全球未來關鍵科技ETF證券投資信託基金」，以新台幣計價發行，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30日內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。

證期局指出，「元大全球未來關鍵科技ETF證券投資信託基金」最高募集金額為新台幣200億元整，由中信銀擔任基金保管機構，並以追蹤iSTOXX全球未來關鍵科技指數的報酬表現，做為基金投資組合管理目標。

(時報資訊)