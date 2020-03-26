《半導體》8餘年來首啟庫藏股，宇瞻開高走低 09:432020/03/26 時報資訊 沈培華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 記憶體模組廠宇瞻(8271)決議即日起至5月25日買回2,000張庫藏股，每股區間價在25.65～32元。今早股價隨著台股開高後壓回。 宇瞻25日董事會決議，將買回自家股票2,000張，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率為1.98%，將轉讓股份予員工，這是宇瞻8年多來首度實施庫藏股，買回區間價格25.65至32元。 動態隨機存取記憶體(DRAM)今年第1季價格正式止跌回升，第2季持續看漲，記憶體今年上半年價格呈現漲勢，宇瞻可望受惠。 (時報資訊) #記憶體模組廠 #宇瞻庫藏股 #DRAM 也許您會感興趣 推薦閱讀 京元電南茂 高殖利率吸睛 04:102020/03/23 證券．權證 《股利-半導體》廣穎2019年EPS 1.5元豋3年高，擬配息1.2元 10:342020/03/23 財經 十銓T-FORCE XTREEM ARGB獲紅點設計獎 01:192020/03/24 證券．權證 《熱門族群》記憶體模組廠殖利率逾5％，品安1成最優 11:422020/03/24 財經 《半導體》疫情沒再怕、Q1樂觀，群聯亮燈鎖死 13:412020/03/24 財經 《業績-半導體》2月獲利年增5.6倍，十銓攻漲停 10:172020/03/25 財經 《業績-電子零件》新冠肺炎疫情變數多，健鼎謹慎看今年 15:232020/03/25 財經 意法半導體推新品 強化機器學習內核心效能 18:522020/03/25 財經 新增投資7案獲准 半導體設計133億元最多 04:102020/03/26 財經要聞 台積打頭陣 半導體Q2大反彈 04:102020/03/26 證券．權證 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 美元強勢大漲 謝金河警告這些國家爆大災難 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 即時 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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