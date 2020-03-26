記憶體模組廠宇瞻(8271)決議即日起至5月25日買回2,000張庫藏股，每股區間價在25.65～32元。今早股價隨著台股開高後壓回。

宇瞻25日董事會決議，將買回自家股票2,000張，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率為1.98%，將轉讓股份予員工，這是宇瞻8年多來首度實施庫藏股，買回區間價格25.65至32元。

動態隨機存取記憶體(DRAM)今年第1季價格正式止跌回升，第2季持續看漲，記憶體今年上半年價格呈現漲勢，宇瞻可望受惠。

(時報資訊)