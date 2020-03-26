配合新冠肺炎防疫，AI Nightclub貼出暫停營業公告。（照片來源：AI Nightclub臉書）

新冠肺炎疫情延燒，群聚活動大幅減少，民眾對於密閉空間近距離接觸的行為也戒慎恐懼。受此影響，台北市信義區多家夜店宣布昨起停業兩週，Att 4 fun大樓一家夜店勇敢開門，只不過整晚僅小貓兩三隻，對照平時週三Lady Night人潮洶湧景況，只能用淒涼形容。

受到新冠肺炎影響，民眾大幅減少群聚活動，中央流行疫情指揮中心25日更宣布，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險。北市信義區多家夜店，包括AI、I-KON 、CHESS、M-TAIPEI、KLASH、WAVE等，都貼出公告宣布，為落實全民抗疫，減少不必要的安全隱憂，即日起暫時停止營業。

不過Att 4 fun大樓一家夜店卻「疫枝獨秀」，昨晚照常營業。據自由時報報導，該店老闆是香港人，員工當然知道疫情狀況，但老闆沒說要停業，當然不敢隨便關門。

(中時電子報)