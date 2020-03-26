今天零時起，湖北省除武漢市以外地區正式解除離鄂通道管控，生產生活從「暫停」向「重啟」轉變。

今天起，湖北除武漢外16個市州陸續開始撤卡，27日將全部拆除，長途客運班線陸續恢復運行，出省則實行“點對點”包車。荊門汽車客運北站副站長謝寶文表示，省際班線主要有五條，深圳、廣州、上海、寧波、長沙。

今天，湖北省境內除武漢市17個鐵路客運站以外的火車站也陸續開行。乘客說：「我買到了第一班車，終於可以返回福建上班了，感到非常高興。」

武漢市的交通也在逐步恢復，今天，恢復公車線路117條。3月28日起，將恢復軌道交通1號線、2號線、3號線、4號線、6號線、7號線運行。武漢市公共交通集團第六營運公司線路長畢曉敬表示，今天武漢開通的117條線路占全網運力的30％。

武漢火車站也在為運行做準備，這兩天，80名消防員，分成了8個組，對武漢火車站進行科學消殺。武漢市消防救援支隊119黨員突擊隊隊員宋星星表示，每個區域裡面安排兩個人，按照順時針路線形成一個閉迴圈，避免那個區域存在遺漏的地方。

湖北省消防救援總隊目前已防疫洗消2400餘萬平方米。武漢市消防救援支隊戰訓處副處長劉尚校表示，嚴格進行科學和精准的消毒，為武漢火車站近期開始運營做好準備。

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(旺報 )