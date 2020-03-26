根據《底特律自由報》報導指出，11天確診染上新冠肺炎病毒的活塞球星伍德，經過治療後終於康復了。

現年24歲的伍德，15日確診染病，繼戈貝爾與米契爾之後，NBA第3位染病者。伍德染病的主因就是因為8日活塞與爵士之戰，伍德與戈貝爾正面交鋒，伍德狂砍30分、11籃板，戈貝爾與米契爾染病，活塞全隊震驚，17人經過篩檢僅伍德確診。

伍德今天透過經紀人對外宣布自己已經完全康復，身體感覺良好。NBA目前傳出14人染病，伍德是第一位治癒的球員。

(中時 )