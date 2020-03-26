NBA》新冠肺炎第三染病者 活塞球星伍德康復 09:502020/03/26 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 活塞中鋒伍德宣布已康復，成為確診新冠肺炎後的第一位康復NBA球員。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據《底特律自由報》報導指出，11天確診染上新冠肺炎病毒的活塞球星伍德，經過治療後終於康復了。 現年24歲的伍德，15日確診染病，繼戈貝爾與米契爾之後，NBA第3位染病者。伍德染病的主因就是因為8日活塞與爵士之戰，伍德與戈貝爾正面交鋒，伍德狂砍30分、11籃板，戈貝爾與米契爾染病，活塞全隊震驚，17人經過篩檢僅伍德確診。 伍德今天透過經紀人對外宣布自己已經完全康復，身體感覺良好。NBA目前傳出14人染病，伍德是第一位治癒的球員。 (中時 ) #伍德 #新冠肺炎 #NBA 也許您會感興趣 推薦閱讀 義甲帥哥前鋒染病 隊友逃回家鄉 07:162020/03/22 體育 硬上健身房染病 加州華人絕望：再選一次 我絕對乖乖在家 11:242020/03/22 生活 接觸過染病醫生 梅克爾居家隔離 05:032020/03/23 國際 NBA》勇士主帥：浪花弟養傷快崩潰 12:462020/03/23 體育 侯友宜宣示：若市府同仁染病 會親自對外說明 17:442020/03/23 生活 陸網紅日記 寫驚心動魄60天 01:202020/03/24 兩岸要聞 NBA》新冠肺炎疫情影響 七六人球團減薪20％ 10:072020/03/24 體育 武漢1醫生染病「0確診」中斷 官方：不排除院內感染 13:172020/03/24 兩岸 感染初期病毒量多 專家籲採唾液 04:092020/03/25 焦點新聞 醫生嘗試新冠康復者的血漿 治療重症者 23:192020/03/25 國際 體育熱門新聞 NBA》新冠肺炎第三染病者 活塞球星伍德康復 - 體育 《時來運轉》新冠肺炎波及球賽 運彩緊急應變 - 體育 日職》藤浪疑似染上新冠 嗅覺失靈接受檢測 - 體育 中職》春訓狀況佳 林子崴韌帶斷裂進行TJ手術 - 體育 梅西拒絕大減薪 卻捐3000萬防疫 - 運動 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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