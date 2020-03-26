新冠肺炎影響多國，國外也有很多民眾在家隔離，必須靠專人幫忙購買食物。不過一名墨西哥男子卻不用麻煩別人，因為他飼養的超聰明吉娃娃，獨自一犬就能幫他完成買零食任務，讓網友好生羨慕！

墨西哥佩斯奎里亞市（Pesqueria）一名男子安東尼奧（Antonio Muñoz）受到新冠肺炎影響，自3月17日起在家中隔離。24小時不能邁出家門實在太無聊，他最愛的零食也吃完了，於是安東尼奧將這個重要任務交給愛犬，派牠出門採買。

安東尼奧靈機一動，寫了一張紙條：「老闆你好，我在狗狗的項圈上夾了20元，麻煩你賣給我的狗一些橘色的芝多司。」然後如他所說，將紙條和錢都用項圈夾住，一聲令下，聰明的吉娃娃完全沒掙扎，乖乖聽主人的話，獨自前往商店，順利買回主人最愛吃的芝多司（奇多）。

這隻乖巧可愛聰明伶俐還能跑腿的吉娃娃，瞬間成為網友討論話題，貼文破25萬人分享，許多人大讚狗狗智商超高，直說：「超羨慕，我也好想養一隻！」

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(中時電子報)