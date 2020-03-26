〈大三元酒樓〉董事長邱靜惠與董事總經理吳東璿，與全體同仁討論後決議啟動延宕已久的重整計畫。（圖／姚舜）

位在台北市衡陽路上的〈大三元酒樓〉，立足市場50年，是最老號的粵菜餐廳。（圖／大三元酒樓）

〈金棗蜜排骨〉是〈大三元酒樓〉招牌菜式之一。（圖／大三元酒樓）

除了傳統與新派粵菜之外，〈大三元酒樓〉亦提供各式港點。（圖／大三元酒樓）

又有知名老字號餐廳將暫停營業！由於新冠肺炎疫情影響生意，位在台北市衡陽路上、連續2年在《台北米其林指南》得到1星肯定的〈大三元酒樓〉決定自4月1日起至5月31日期間，暫停營業2個月，是繼台北信義區〈Chefs Club〉高檔景觀西餐廳與〈世貿聯誼社中餐廳〉之後，台北市第三家宣布暫時停止營業的中餐廳。

〈大三元酒樓〉暫停營業2個月是「在對的時機做對的事」，因為2020是〈大三元酒樓〉成立50周年，7月更是周年慶主要月份，公司早自2年前即著手籌畫全館修繕整新與設備優化計畫，但餐廳在《台北米其林指南》中摘星後，「生意好到停不下來」，所以計畫延宕。如今碰到疫情，〈大三元酒樓〉董事長邱靜惠、董事總經理吳東璿，與全體同仁討論後決議啟動延宕已久的重整計畫，並希望在6月1日迎來全新氣象並提供客人全新用餐體驗。

值得一提的是，〈大三元酒樓〉自1970年成立至今培養出不少忠誠客戶，其中不少老客人都預訂了母親節的聚餐與家宴，所以餐廳雖自4月起停止營業2個月，但仍將接待早已預訂5／9日與5／10日兩天席位的客人。另外，〈大三元酒樓〉並推出「母親節用餐早鳥優惠」，3月31日前預訂5／9日與5／10日客席座者，免收10％服務費並送紅酒一瓶。吳東璿強調，餐廳4月與5月雖暫停營業，但這段時間客人仍可撥打訂位專線或前往大三元酒樓facebook粉絲專頁，預訂6月1日起的任何用餐時段，並有專人服務。

吳東璿表示，〈大三元酒樓〉開業至今50年，雖歷經多次裝修，但規模都較小，「這次可利用時間好好整裝」，餐廳整修重點分為兩大方向，首要重新整建廚房，令全體後場同仁有更流暢且安全的備餐空間。另一則是修繕各大包廂與散客區的用餐環境，使得空間更加整齊舒適。

座落衡陽路的〈大三元酒樓〉，創立於1970年，為台灣現存歷史最悠久的港式酒樓，創店之初，創辦人吳蘇英特地自香港大三元酒樓邀聘6 位主廚來台，由於供應龍鮑翅等高檔料理，地點又臨近過去證交所位置，12點收盤後單看排隊人潮便知當日市場行情，因而被封為「金融餐廳」。

〈大三元酒樓〉除連續兩年在《8台北米其林指南》得到一星殊榮。2018年12月，米其林發布首本單一菜系指南《米其林指南 粵菜》，囊括亞洲、歐洲、美國米其林星級與餐盤推薦的粵菜餐廳，〈大三元酒樓〉再獲榮耀，成為台灣三家被收錄的粵菜餐廳之一。

〈大三元酒樓〉餐廳外牆以齊奇雲草書為主視覺，繽紛LED燈襯底點綴，入夜後成為巨幅街景。室內裝潢頗具歷史風華，一樓大廳金碧輝煌的百鳥圖木雕、水晶吊燈、雕工細膩的古董木椅，令食客宛如穿越時空隧道。店名招牌由書法大師張炳煌提字，一樓包廂走廊亦是張炳煌之作。店內設席550位（含包廂），並設有13間包廂（可容納至少150位），滿足不同的飲宴需求。

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