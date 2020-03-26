台中市超前部署完成遠距教學，強調防疫不鬆懈、停課不停學！（陳世宗攝）

全球新冠肺炎疫情延燒，居家學習不中斷！台中市政府教育局超前部署，建構「台中市線上教學資源中心」，嚴選1至12年級各領域至少2,000筆以上學習影片及補充教材，不只提供正在居家檢疫及隔離的學生線上學習，也提前因應可能出現的校園停課；教育局26日進行線上教學演練，市長盧秀燕實際參與操作，鼓勵學生學習不中斷。

全球疫情嚴峻，若學校出現疫情，就可能面臨停課狀況，目前法國封城鎖國，學校關閉，法國國營電視台透過國營第二台、國營第四台、國家廣播文化台等國營媒體提供學生授課節目，市府除已針對居家檢疫及隔離學生推動遠距教學，盧市長日前也建議中央徵用國內無線電視4台頻道的部分時段，當作教學平台，獲中央肯定。

今日說明會上，教育局利用ZOOM雲端視訊軟體，模擬大規模停課時的遠距教學SOP，盧市長也親自操作平版透過電腦連線，與惠文高中國中部學生一起同步上課。

教育局長楊振昇說，線上教學資源中心涵蓋因材網、愛學網、均一平台、教育雲、Learn Mode學習吧、Cool English等各大學習平台，精選國小到高中1至12年級各科目、各版本優質學習素材，藉由Open ID身分認證系統，學生只要申請一組帳號，即可登入各大平台，讓學生輕鬆掌握學習進度。

教師也可在線上教學資源中心一次多筆匯入學習資源，依當週課程及個別學生需求，快速印製個別學生補課計畫，節省大量搜尋、過濾及繕打彙整時間，不僅讓教學工作減量，也幫助孩子適性學習。

神岡國小柯主任表示，線上教學資源中心提供便捷的學習管道，讓居家檢疫或居家隔離的學生可跟隨學校進度學習，返校上課後不擔心進度落後；大德國中黃老師也說，線上教學資源中心協助老師製作補課學習計畫，同時透過Line與電話關懷指導，搭配線上測驗資源，隨時掌握學生自學情形。

楊振昇強調，透過數位學習平台、社群通訊軟體，教師可線上直播或視訊教學，進行課業輔導及身心關懷，掌握停課學生在家學習狀態。同時，教育局也已要求各校盤點行動學習設備，協助偏遠地區或弱勢家庭等學生短期借用。

(中時 )