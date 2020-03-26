美元指數續弱 人民幣中間價上調50點報7.0692 11:372020/03/26 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美元指數持續走弱，26日人民幣中間價報7.0692，上調50點。() Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元指數持續走弱，26日人民幣中間價報7.0692，上調50點，上一交易日中間價報7.0742，在岸人民幣上一交易日收報7.1009。 25日美元大幅下挫，美元指數刷新3月19日以來低點至100.84，因2兆美元經濟刺激提案扶助提振風險意願，並降低對美元的需求。 (旺報 ) #美元 #人民幣 #指數 #交易 #100 也許您會感興趣 推薦閱讀 《店頭市場》其祥-KY等多檔股票今起預收券款(2-2) 08:352020/03/23 財經 ROD、IOC、FOK傻傻分不清？ 股民想秒懂，快記順口溜！ 01:192020/03/24 財經要聞 史上頭一遭 紐交所全面採電子交易 01:192020/03/24 全球財經 《國際金融》美股期貨溫和上揚，道指期漲300點 08:522020/03/24 財經 大賣空重演 做空美股近1個月獲利3440億美元 15:112020/03/24 財經 逐筆交易亂象生 證期局：散戶與交易量未減 18:542020/03/24 財經 逐筆交易亂象生？! 證期局：散戶與交易量未減少 04:102020/03/25 證券．權證 百德機械去年每股虧損2.23元 不配發股利 19:302020/03/25 財經 台股逐筆交易上線 群益證強大IT團隊全面迎戰 04:092020/03/26 焦點新聞 統一美低波N、科技N 27日掛牌 04:102020/03/26 證券．權證 兩岸熱門新聞 華南海鮮市場零號病人 早於12月11日現症狀 - 兩岸 單日2億片！大陸瘋「口罩製造」 產能過剩工廠大混戰 - 兩岸 美專家：新冠肺炎疫情後台海安全可能出現4種假情況 - 兩岸 第三批武漢包機 3月29、30日華航上海起飛 - 兩岸 - 旺報 歐美淪陷 陸外交部：已提供緊急援助給83國 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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