美元指數持續走弱，26日人民幣中間價報7.0692，上調50點，上一交易日中間價報7.0742，在岸人民幣上一交易日收報7.1009。

25日美元大幅下挫，美元指數刷新3月19日以來低點至100.84，因2兆美元經濟刺激提案扶助提振風險意願，並降低對美元的需求。

(旺報 )