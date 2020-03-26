從美國返台的案192，因為發病時間早於返台時間，在Dcard遭網友怒罵「害死同行旅客」，後來該名確診案例的家人也PO出診斷書澄清，妹妹2/22發病是流感，不是新冠肺炎，發病已經很慘，請大家別再譴責，有點同理心。

指揮中心於23日公布的第192例確診是名20多歲女性，自美國返台，2/22發病、3/18返國、3/21通報，最後在3/23確診，有網友看了便在Dcard上痛批，「發病日期比回國日還早，同行旅客根本會被他們害死」，引發熱議。

案192發病返台被罵爆，姊心痛PO診斷書曝真相。（圖／翻攝自Dcard）

消息曝光不久，案192的家人也在Dcard發文澄清，「我妹就是案192，一堆人譴責她發病還搭機回國、說她該死⋯我真的看不下去」，並透露妹妹是在2019年10月就赴美讀書，並附上一張診斷書指出2/22發病其實是流感，而非是新冠肺炎，後來學校停課，爸媽就趕快叫妹妹訂機票回國了。

案192的家人也說，妹妹3/18抵台就立刻自我隔離（流感症狀已差不多痊癒），因害怕傳給家人，隔離期間不斷吵著要去做篩檢，後來於3/21去醫院做篩檢後，3/22結果出爐是陽性，目前在醫院觀察中。

案192的家人也指出，雖然妹妹嘴上說不介意，但她實在忍不下去，被隔離是多痛苦的事情，最怕打針卻要抽好幾次血跟一直換點滴針。並呼籲大家，留言能不能有同理心？發病身心靈受煎熬，還要承擔大家的責備，希望大家能共體時艱、互相關心。

(中時電子報)