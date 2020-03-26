海基會今(26日)指出，昨(25日）已洽請中華航空公司協助，指定兩架次上海飛桃園的航班，特別讓前階段因封城而滯留湖北的台灣人搭乘返家。分別為3月29日、30日的華航上海飛桃園航班。發燒症狀不得登機，抵台後仍需到集中檢疫處所，集中檢疫14天。

海基會指出，此指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI504，飛行時刻表分別為3／29（日）3／30（一）各一架次，皆是19：50從上海浦東機場起飛，預計21：50抵達桃園，提供給滯留湖北當地的台灣民眾搭乘。

海基會強調，自今日（3月26日）起，將受理並協助旅客統一訂位。請滯留湖北而有意回台的國人，可以儘速跟本會緊急服務專線（02）25339995、（02）21757066聯絡，海基會將全力協處此兩架次航班的訂位，幫助國人平安返家。

同時，為了照顧全機旅客的安全，機上全程防疫措施，將會依照中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，如有發燒等症狀將不得登機，返台降落之後也將立即接受檢疫後，安排至集中檢疫處所，集中檢疫14天。為確保機上旅客能保持適當距離，將視訂位人數決定是否再洽華航協助增加指定航班，讓大家都能回家。

(旺報 )