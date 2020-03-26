據3名五角大廈官員透露，由於新冠肺炎大流行，美國防長艾斯培（Mark Esper）已簽署命令，將凍結海外美國所有部隊的移動60天，而五角大廈稍晚已在聲明中證實。
據CNN新聞網25日報導，這意味接下來60天，所有駐外美軍，或目前預定要從美國前往部署據點的美軍都要待在原地。而這待在原地的行動凍結令將影響9萬美軍，其中包括預定返國的部隊，還有預定部署海外的部隊。
美國國防部說，這措施旨在進一步防止新冠肺炎擴散，保護美國人員，並維護美方全球部隊的備戰力。
(中時電子報)
據3名五角大廈官員透露，由於新冠肺炎大流行，美國防長艾斯培（Mark Esper）已簽署命令，將凍結海外美國所有部隊的移動60天，而五角大廈稍晚已在聲明中證實。
據CNN新聞網25日報導，這意味接下來60天，所有駐外美軍，或目前預定要從美國前往部署據點的美軍都要待在原地。而這待在原地的行動凍結令將影響9萬美軍，其中包括預定返國的部隊，還有預定部署海外的部隊。
美國國防部說，這措施旨在進一步防止新冠肺炎擴散，保護美國人員，並維護美方全球部隊的備戰力。
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