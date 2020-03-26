防新冠肺炎 美令海外部隊凍結移動60天 09:572020/03/26 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國海軍「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母5日進入南海，一架F/A-18E戰機降落甲板的畫面。（美國海軍） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 五角大廈因應新冠肺炎疫情 據3名五角大廈官員透露，由於新冠肺炎大流行，美國防長艾斯培（Mark Esper）已簽署命令，將凍結海外美國所有部隊的移動60天，而五角大廈稍晚已在聲明中證實。 據CNN新聞網25日報導，這意味接下來60天，所有駐外美軍，或目前預定要從美國前往部署據點的美軍都要待在原地。而這待在原地的行動凍結令將影響9萬美軍，其中包括預定返國的部隊，還有預定部署海外的部隊。 美國國防部說，這措施旨在進一步防止新冠肺炎擴散，保護美國人員，並維護美方全球部隊的備戰力。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #美國 #部隊 #海外 #新冠肺炎 #移動 #60天 也許您會感興趣 推薦閱讀 產經解析－新冠肺炎給全球投資人的一堂課 04:092020/03/22 全球財經 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 義大利新冠肺炎新增793死 再創新高！ 06:002020/03/22 國際 新冠肺炎延燒 巴西累計1128確診至少18死 07:232020/03/22 國際 屏東新冠肺炎確診數破蛋 縣府籲接觸史單純勿驚慌 12:142020/03/22 生活 獨／萬芳巧遇齊豫戴口罩防疫 6月攻蛋不畏新冠肺炎 20:242020/03/22 娛樂 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 日本演藝圈恐慌！70歲志村健發燒、呼吸困難確診新冠肺炎 08:022020/03/25 娛樂 德國疫情死亡率低 專家曝關鍵原因 18:322020/03/25 國際 綠島傳遊客染新冠肺炎 鄉長臉書闢謠 20:392020/03/25 社會 軍事熱門新聞 防新冠肺炎 美令海外部隊凍結移動60天 - 戰略 骯髒內幕！美福特級航母問題多 - 軍事 大陸殲教9「山鷹」 將成為航艦教練機 - 軍事 國軍「戰備訓練實兵演練」戰車現身宜蘭街頭 - 軍事 電磁彈射系統猛凸槌 美福特號航母問題大了 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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