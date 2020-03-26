五角大廈因應新冠肺炎疫情

據3名五角大廈官員透露，由於新冠肺炎大流行，美國防長艾斯培（Mark Esper）已簽署命令，將凍結海外美國所有部隊的移動60天，而五角大廈稍晚已在聲明中證實。

據CNN新聞網25日報導，五角大廈說，目前新冠肺炎檢測呈陽性的，有227名美軍、67名家屬，81名國防部文職人員，以及40名承包員。而五角大廈根據模型推算後認為，接下來3星期，疫情大流行很可能會變本加厲。

而新命令意味著接下來60天，所有駐外美軍，或目前預定要從美國前往部署據點的美軍都要待在原地。這待在原地的行動凍結令將影響9萬美軍，其中包括預定返國的部隊，還有預定部署海外的部隊。

美國國防部說，這措施旨在進一步防止新冠肺炎擴散，保護美國人員，並維護美方全球部隊的備戰力。不過，其中還是有些例外；例如，預定返美的軍艦只要在海上停留至少14天，就能回國。此外，五角大廈說，病患和為國防部人員及家屬提供醫療照護的人也不在限制範圍內。同樣的，已經動身的人員也不受限。

而這項決定意味派駐在伊拉克，或是阿富汗等地的部隊將延長部署2個月。目前還不清楚，要是指揮官有加強兵力的需求，凍結令是否會造成妨礙。

為了保護部隊與文職人員不受新冠肺炎侵害，這是五角大廈最新採取的措施之一。

(中時電子報)