股市大跌也賠、股市大漲也虧。華南永昌證券日前公告因權證交易避險不及，到本月23日止，估計損失達新台幣34.13億元，華南金控董事長張雲鵬26日透露是作了「期貨空單避險」，股市大漲就不利；金管會主委顧立雄則表示，已請證交所對華南永昌證進行專案查核，了解是否有違反法規之處，會儘速出具專案報告。

立委吳秉叡26日在立法院財委會質詢華南永昌證日前公告避險操作虧損34億元，近期台股上漲，虧損是否已縮小？張雲鵬回答，華南永昌證是操作權證賣出選擇權，同時用期貨空單避險，但「台股上漲太大對他很不利」，權證部分沒問題，但用了期貨空單，造成「上漲是不行」，即目前虧損恐無法縮小。

吳秉叡表示，是不是操作權證或期貨的倍數級距太大？張雲鵬表示，金控正在調查在華南永昌證券在風控上有無缺失。

顧立雄亦表示，在接獲通報禦，已立即去了解華南永昌證處置是否合乎內控機制，也已請證交所進行專案查核，了解有無違反法令，會儘快提出報告。

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