美國規模高達2兆美元的新冠紓困振興法案在參議院進行表決前一刻再遭挫折，來自共和與民主兩黨的一些反對聲音，引發該法案能否盡快過關以解經濟燃眉之急的擔憂。

白宮與參議院周三凌晨宣布就這項規模空前的激勵方案達成協議，內容包括提供5,000億美元用於協助受疫情重創的產業，約5,000億美元用於向數百萬美國家庭直接發放每戶最多3,000美元現金，3,500億美元作為小型企業貸款，2,500億美元用於擴大失業救濟，約1500億美元支援地方政府財政，以及至少1,000億美元投入醫療衛生體系。參議院預計最快在周三就該法案進行表決。

不過媒體報導，有數位共和黨參議員在表決前一刻要求修訂部分條款，以確保失業補貼不會超過工資，以免變相鼓勵失業。川普的盟友、共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，這個法案會讓不工作的人拿到的錢比就業時多。他以自己的選區南卡羅萊納州為例，該州最低工作時薪為7.25美元，而該法案提出的失業補貼折算每小時薪資達到24.07美元。

正在角逐民主黨總統候選人提名的參議員桑德斯（Bernie Sanders）則表示，除非部分共和黨參議員對於失業救濟方面不再持反對立場，否則他準備拖延該議案的表決。

美國總統川普周三表示，該法案獲國會兩黨通過後，他會立即簽署完成立法。但目前尚不清楚參院何時完成表決送交眾議院，由民主黨掌控多數的眾議院周四前應該不會有動作。

(時報資訊)