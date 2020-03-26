1.和泰車(2207)：新車銷售亮眼，不理外資昨轉賣超，今早放量續漲逾5%，衝抵474元。

2.麗清(3346)：外資連5日買超，帶動股價同步走升，早盤一度漲逾8.5%。

3.日月光投控(3711)：大陸反壟斷局點頭，日矽案確定過關，ADR昨夜大漲5.19%，早盤股價向上挑戰60關。

4.南電(8046)：網通載板需求旺，H1獲利看俏，昨獲外資、投信聯手轉買超，激勵早盤股價一度漲逾6%。

5.業強(6124)：外資連兩日大舉買超計3293張，早盤股價再跳空漲停。

6.黑松(1234)：去年擬配發1.7元股息，創三年新高，早盤上揚1.5%，股價逼近30元。

7.總太(3056)：擬配息3元，近八年新高，開盤直接漲停鎖住。

8.山林水(8473)：台糖58.8億元養豬場改造標案到手，多方歡呼亮燈漲停。

9.歐買尬(3687)：綠界科技去年營收大爆發，母憑子貴，直達漲停。

10.富驊(5465)：擬每股配息1元，外資昨再度買超，早盤跳空漲停。

11.力致(3483)：去年獲利年增3倍，EPS為3.11元，擬派利1.5元，股價續高漲逾5.5%。

12.宏碁(2353)：受惠宅經濟商機，且將擴大布局東南亞，外資連2買超，晨盤上揚逾2%。

13.茂達(6138)：去年EPS 4.9元、擬配息4.3元，今起祭庫藏股，早盤續漲逾3.5%，站穩10日線。

14.智擎(4162)：胰臟癌新藥安能得，獲日本上市銷售許可，晨盤聞訊攻漲停。

15.恆大(1325)：去年擬配息0.3元，獲外資連三買，早盤上攻3%，站穩各短均線上方。

16.瑞基(4171)：新冠肺炎試劑露曙光，早盤強彈6%，重登70元。

17.興采(4433)：兩天達標完成收購聚紡，開盤跳空漲停慶賀後，遭獲利了結賣壓調節，漲幅收斂至4%。

18.冠星-KY(4439)：今起每股80元至210元買回庫藏股，激勵早盤一度亮燈漲停。

19.上銀(2049)：貿易戰＋匯損，去年EPS腰斬至6.03元，早盤應聲下挫逾5%。

20.玉山金(2884)：三大法人昨轉賣超1萬14張，早盤開高走低。

21.亞德客-KY(1590)：去年EPS為14.42元，陸廠復工率超過9成，法人樂看3月營收，早盤漲逾4%。

22.智伸科(4551)：去年營收、獲利締新猷，EPS為7.6元，早盤一度觸及漲停。

(時報資訊)