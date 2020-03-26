群聯(8299)儘管短線在新型冠狀病毒疫情影響下，影響出貨速度，但目前並未有取消訂單狀況，目前歐洲、美國、日本與大陸客戶訂單能見度已達9月、10月，今年仍將維持賺進逾2個股本的實力，群聯今股價開高，隨即受到大盤翻黑衝擊，股價翻黑下挫逾1%，目前依舊守穩5日均線支撐。

因為全球大型記憶體廠都是Controller IC廠商的主要客戶，韓國廠控制晶片大都採自家設計生產，所以群聯手握日本、美國廠商，主要是因為就市場狀況來說，控制晶片若無法與原廠合作，很難在NAND Flash市場生存，群聯對2020年營運展望並不悲觀，歐洲、美國、日本與大陸客戶訂單能見度已達9月、10月，看好一旦疫情趨緩，需求將可快速回升，群聯今年獲利仍將維持賺進逾2個股本的實力，法人估，群聯全年每股獲利落在25.55元。

群聯表示，儘管目前疫情會影響到出貨速度，但目前接單已經到9月，歐美日廠商擔心疫情結束之後，會出現搶料，故都會提前準備，甚至會先給訂金，群聯認為，只要疫情獲得控制需求很快就會回來。

群聯現在沒有客戶因新冠病毒疫情影響取消訂單，僅部分訂單遞延出貨，今年農曆年後因新型冠狀病毒的出現斷鏈，導致群聯出貨至大陸趨進於零，但轉向歐美等其他市場供貨，盪3月恢復出貨大陸市場，故市場像是區塊的挪移，由於疫情擴大，預計未來4週，歐美市場將因停工或交通運輪問題出現斷鏈，因此，群聯未來3~5月會積極增加大陸市場的市估率。

群聯2019年營收446.9億元，年增加9.57%，雖然價格下跌，但出貨明顯成長，全年NAND Flash模組bit年成長98%、控制晶片出貨量成長年4%，其中SSD控制晶片出貨量年成長逾31%，SSD固態硬碟及嵌入式儲存裝置(Embedded)等利基產品出貨量年成長更高達80%，累計全年每股獲利23.06元，董事會也通過每股擬配發現金股利13元。

(時報資訊)