這幾天當美股大跌，美元通常會出現大漲。財信傳媒董事長謝金河表示，美元連續大漲，將對新興市場造成巨大的殺傷力。

謝金河在臉書發文指出，這一周美元指數來到102.992，幾乎來到川普在2016年底當選後的強勢位子，那時美元強勢因市場憧憬美國再偉大，後來川普喊話：「美元那麼強，我們怎麼跟別人競爭？」美元後來跌至88.253。這次美元成全球最強勢的貨幣，並非顯示美國經濟的強大，而是美元成了避險標的。面對美股猛烈的跌勢，很多人從市場套現，美元成了第一選擇標的，於是美元連續大漲。大家看美股，要先看美元有沒有跌下來？美元、油價、金價、10年債殖利率以及VIX都是敏感指標。

謝金河說，美元強勢對新興市場產生巨大殺傷力，這次疫情蔓延，歐元、英鎊及所有歐洲國家的貨幣紛紛大跌，更慘烈的是靠出口原物料的國家，貨幣慘跌、股市重挫，股匯雙殺的戲碼不停上演。澳幣大貶，現在剩下0.551兌一美元，紐西蘭幣也跌到0.547，南非幣創17.881的歷史新低。這回貨幣急跌的還有俄羅斯盧布從55.382跌到82.75，油價急跌對俄羅斯殺傷力大。

可怕的是中南美國家貨幣，巴西里拉從3.702跌到5.246，墨西哥披索在2月疫情升溫下，直接從18.5貶至25.44，更慘的是阿根廷披索，過去幾年從4.36一口氣貶到64.1，簡直可以用災難來形容。亞洲貨幣也開始染疫，印尼盾直接創了16605的新低，印度盧比這回跌到76.45，加上印度股市3月急跌16000點。

謝金河表示，這次疫情使泰銖、韓元、新加坡幣都跌不少，台股外資大賣超，但新台幣匯率卻展現相對強勢，台幣與台股相對強勁，這可能預告台灣經濟的未來可能有好兆頭！而美元強勢，這回股匯雙殺的國家恐有內傷，尤其過去經濟繁榮是建立在陸客買遍世界，搭建起來的盛世，這回會傷最重，澳洲、加拿大、紐西蘭、南非可能最嚴重。

(中時電子報)