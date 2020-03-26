捷流閥業(4580)2019年合併營收23.52億元，年增28％，稅後淨利2.85億元，年增46％，每股稅後盈餘達8.00元，主要來自大陸、美國地區石化產業、以及全球船舶業環保法規趨嚴，帶動主要客戶備貨需求暢旺。董事會擬配發每股5元現金股利，股利配發率63％。

銷售產業比重來看，2019年石化、鋼鐵、船舶、工程與其他產業營收比重分別為49％、4％、11％、9％、27％，與2018年的43％、6％、6％、9％、36％相較，石化產業近年資本支出持續投入、以及定期閥門產品的更換需求，再加上國際海事組織(IMO)推動壓艙水處理系統及限硫排放公約規範，使得石化及船舶營收比重攀升。

今年上半年，大陸區雖受新冠肺炎疫情導致開工天數下降以及影響物流運輸，短期部分訂單出貨遞延，但捷流閥業台灣土城一、二廠近日因為電子廠轉單及提升整體產能稼動率，加上蘇州廠快速復工，有望隨著遞延訂單逐步認列提升動能。

捷流閥業持續擴大全球閥門市場占有率，近期公司接單傳捷報，接獲中鼎與長榮合作指標性桃園生質能中心三偏心與控制閥產品訂單，預計於今年第2季逐步出貨。

(時報資訊)